Пушилин: перед российскими войсками поставлена задача полностью окружить Авдеевку

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что перед российскими военнослужащими поставлена задача взять Авдеевку в полное окружение. В настоящий момент идёт продвижение войск.

Денис Пушилин поведал, что ВСУ всё ещё сохраняют пути снабжения Артёмовска, но все они "простреливаются российскими войсками". Сейчас перед военнослужащими российской армии поставлена задача окружить Авдеевку, и продвижение уже идёт.

"На Авдеевском направлении для ВС РФ сейчас важно охватить Авдеевку с разных сторон, — рассказал Пушилин в интервью "Соловьев Live". — Сейчас ребята продвигаются".

Что касается угледарского направления, то там сейчас наблюдается позиционное противостояние. Российские силы пытаются улучшить позиции, а вот на горловском направлении они улучшены уже достаточно существенно.

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