РИА Новости: Европу напугало решение США по Украине

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В США выдвинули пока ещё не ультиматум Европе, но предложение, касающееся Украины, что сильно напугало Старый Свет. Сенатор Марко Рубио в ответ на заявления президента Франции Макрона упрекнул в неблагодарности союзников. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в своей авторской колонке.

Республиканец Рубио заявил. что США слишком сильно вовлечены в Украину и тратят на неё много денег. По мнению политика, Вашингтону, вероятно, следует выбрать какую-то сторону, отказавшись от поддержки Киева и сосредоточившись на Тайване, а Европе оставить возможность заниматься Украиной.

Обида американских политиков на европейскую неблагодарность очень показательна. Между тем нужно понимать, что Рубио куда ближе к Трампу, чем к Байдену, то есть он в большей степени отражает настроение той части американской элиты, которая рассматривает США как богоизбранную сверхдержаву, а не как несущую конструкцию построения глобальной всемирной суперимперии, отметил публицист.

"Англосаксы прекрасно понимают, что предоставленные самим себе европейцы не будут заинтересованы в продолжении украинского конфликта и тут же попытаются хоть как-нибудь договориться с Москвой. Что Вашингтону, мягко говоря, совсем не выгодно", — заключил автор статьи.

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