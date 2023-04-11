Fox: пресс-секретарь Байдена разозлила репортёров из пула Белого дома оправданиями президента

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не "пытается защитить" Джо Байдена от неудобных вопросов, чем вызвала негодование журналистов.

Репортёры обратили внимание, что в расписании американского президента не значатся официальные пресс-конференции, где бы он смог отвечать на прямые вопросы. По словам представителей СМИ, Белый дом попросту "ограждает" Байдена от независимой прессы.

"Абсолютно нет. Абсолютно нет", — цитирует Жан-Пьер издание Fox News.

Пресс-секретарь отметила, что её начальник всегда отвечает на "выкрикиваемые" вопросы во время проводимых мероприятий, и этого должно быть достаточно.

Заявление вызвало "негодование репортёров", отмечается в материале, и они напомнили Жан-Пьер, что предыдущие президенты соблюдали установленные "нормы" общения с прессой.

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