Южная Корея назвала подделкой большинство данных о прослушке разведкой США

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Часть данных о прослушивании Вашингтоном южнокорейских чиновников подделка, заявил заместитель главы Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё.

По его словам, информация требует тщательной проверки.

"Мы тоже провели внутреннюю оценку, США также всё это время вели расследование. Сегодня утром министры оборон двух стран переговорили по телефону, мнение обеих стран совпадает. Большая часть опубликованной информации сфабрикована", — заявил Тхэ Хё на брифинге.

По его словам, сейчас у стран стоит задача найти "заказчика", который запустил "фейк".

Ранее стало известно об утечке в Сеть секретных документов Пентагоне, где, кроме информации о вооружении Украины, также фигурировали диалоги якобы южнокорейских высокопоставленных чиновников между собой.

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