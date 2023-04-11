РИА Новости: недовольство проукраинской пропагандой спровоцировало утечку секретов

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Утечка секретных данных разведки США о планах по контрнаступлению ВСУ могли утечь в Сеть из-за навязываемой украинской пропаганды, заявил бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн.

Как подчеркнул Фримэн, вероятно, данные "слил" тот, кто устал от украинской темы и лжи официального Вашингтона.

"Контраст между публичным пропагандистским представлением конфликта и удручающей реальностью на местах, очевидно, беспокоит кого-то достаточно, чтобы скорректировать ситуацию через утечку", — пояснил политик РИА Новости.

По словам Фримэна, впрочем, обстоятельства, которые описаны в документах, для американских чиновников и военных не стала новой. Информация о плачевном состоянии ВСУ, нехватке боеприпасов и живой силы в украинской армии стала "сюрпризом" только для тех, кто принимал все заявления США и Запада за "чистую монету".

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