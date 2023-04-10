Дандыкин рассказал о судьбе советского корабля "Пантелеев": "Рабочая лошадка ТОФ"

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Корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) России успешно выполнен свою боевую задачу, уничтожив условную подлодку противника в Японском море. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с iReactor рассказал, что "Пантелеев" оснащён внушительным противолодочным вооружением.

В рамках противолодочного учения команда корабля обнаружила "вражескую" подлодку и с помощью реактивных глубинных бомб произвела условный залп торпедами. Важно отметить, что корабли проекта 1155, к которому относится "Адмирал Пантелеев", обладают определенными характеристиками. Они позволяют им успешно выполнять боевые задачи.

Корабль "Адмирал Пантелеев" является одним из ключевых судов Тихоокеанского флота и продолжает выполнять свои задачи в интересах национальной безопасности.

"Это корабль первого ранга ещё советской постройки. Он заточен на борьбу с подводными лодками, в частности. У него мощное противолодочное оружие — ракеты-торпеды и торпеды, глубинные бомбы, два вертолёта, которые могут тоже искать подводные лодки с помощью радиобуев и гидроакустических буев", — рассказал Дандыкин.

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