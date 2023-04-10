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Baijiahao: Запад готовит против России "дурно пахнущий шаг" с конфискацией собственности

1:28
Мир

Страны коллективного Запада в рамках санкций заморозили около 300 млрд долларов валютных резервов России. Однако ни США, ни Европа до сих пор не могут определиться, что делать с этими деньгами, заявили китайские аналитики.

Baijiahao: Запад готовит против России "дурно пахнущий шаг" с конфискацией собственности

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же подчеркнул, что будет рад, если российские миллиарды поступят на счета киевского режима. Вашингтон не спешит переводить деньги, якобы на данный момент нет необходимых юридических механизмов. Однако китайские эксперты полагают, что у США уже появился некий план в отношении российских резервов, поскольку американский министр финансов Джанет Йеллен утверждает, что "вопрос решается". Аналитики убеждены, что заявление главы Минфина является сигналом того, что Вашингтон нашёл способ конфисковать российские миллиарды.

Даже западные эксперты шокированы намерениями США, подчеркнули обозреватели. Эксперты напомнили, что американский финансовый аналитик Джеймс Рикарс назвал замораживание российских валютных средств большой ошибкой.

"Попытки конфисковать собственность России — это дурно пахнущий шаг", — цитирует слова эксперта Baijiahao.

Есши Вашингтон действительно это сделает, то остальные страны мира задумаются о выводе своих активов из США, заключили китайские аналитики.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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