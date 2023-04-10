Sohu: Путин сделал звонок и показал Японии, что значит разозлить "русского медведя"

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По мнению экспертов из КНР, российскому президенту Владимиру Путину порядком надоели постоянные провокации Японии. Он не сдержался и сделал звонок в Минобороны России. Такие данные приводит издание "Sohu".

Противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота ВМФ РФ провёл манёвры в Японском море, где отработал поиск подводной лодки условного противника. Эти манёвры были очень реалистичными и могут свидетельствовать о том, что российский флот готовится к реальным боевым действиям.

"Путин решил напомнить Кисиде, что ненависть к России добром не кончится", — отмечают эксперты из КНР.

Авторы Sohu считают, что Россия послала явный сигнал Японии и предупредила, что РФ не та страна, с которой стоит играть в грязные геополитические игры. Япония активно милитаризируется, разрабатывает новое оружие с наступательным потенциалом, которое может быть использовано против российских Курил. Путин предупреждает Фумио Кисиду, чтобы он поумерил пыл, пока ещё не поздно.

"Если Япония продолжит демонстрировать свою ненависть России, то следующий ответ Москвы будет еще жестче", — рассказали обозреватели Sohu.

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