EADaily: главу МИД ФРГ Бербок уличили в тайной встрече с женой главаря "Азова"* Катериной Прокопенко

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Глава МИД Германии Анналена Бербок провела тайную встречу с Катериной Прокопенко, которая является женой лидера батальона "Азов"*. Как сообщает издание левых "Юнге Вельт" в статье под названием "Праздник неонацистов". В гостях у друзей", группировка во многих странах признана нацисткой. По этой причине встречу скрывали, пишет EADaily.

Вероятно, она осталась бы тайной, если бы сама Прокопенко не высказалась об этом во время интервью итальянскому телевидению в ходе её поездки по Европе.

"Жена командира "Азова"* Дениса Прокопенко Катерина сообщила о "плодотворной рабочей встрече" с "представителями МИД Германии", на которой ей была обещана "помощь", — отмечает "Юнге Вельт".

Кроме того, жена нацистского лидера встретилась с политиком от партии "Зелёные" Марилуизой Бек, а также с несколькими членами бундестага, включая Кнута Абрахама.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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