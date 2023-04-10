Американцы недоумевают, зачем Байдену идти на второй срок: он едва может стоять

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Американцы пришли в ужас, узнав, что нынешний лидер США Джо Байден собрался участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Подписчики телеканала NBC News в соцсетях выразили мнение, что Байдену однозначно не стоит снова бороться за кресло президента, будучи в такой преклонном возрасте.

Американцы напомнили, что Байден порой даже не понимает, где оказался и что происходит.

"Он едва может стоять на своих двоих. Он никогда не сможет выдержать гонку ни физически, ни морально. Факт", — написал один из комментаторов.

Пользователи выразили беспокойство, что нынешний лидер страны может попросту не дожить до следующих выборов.

"Да каждый демократ в стране молится, что он сыграет в ящик раньше. И мы все знаем, что это правда!" — отметил другой комментатор.

Многие пользователи выразили мнение, что США точно не пойдут на пользу ещё четыре года президентства более чем пожилого лидера.

Байден и так уже вошёл в историю США как самый возрастной президент. Сейчас ему 81 год.

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