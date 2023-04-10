Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Археологи обнаружили следы греческой общины при строительстве водовода в ДНР
Мошенники собирают данные тюменцев под видом КПРФ
Показали первые 11 минут геймплея Dead Island 2
IBTimes: США нечем ответить России и Саудовской Аравии на рынке нефти
Диетолог порекомендовал употреблять весной черемшу, редис и ревень
Челябинец случайно сжёг два соседских дома
РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами
Экс-силовики в Екатеринбурге получили срок за поджог военкомата
Пользователи Сети назвали Пугачёву хабалкой в обсуждениях интервью военкора Владлена Татарского

Американцы недоумевают, зачем Байдену идти на второй срок: он едва может стоять

1:12
Мир

Американцы пришли в ужас, узнав, что нынешний лидер США Джо Байден собрался участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Американцы недоумевают, зачем Байдену идти на второй срок: он едва может стоять

Подписчики телеканала NBC News в соцсетях выразили мнение, что Байдену однозначно не стоит снова бороться за кресло президента, будучи в такой преклонном возрасте.

Американцы напомнили, что Байден порой даже не понимает, где оказался и что происходит.

"Он едва может стоять на своих двоих. Он никогда не сможет выдержать гонку ни физически, ни морально. Факт", — написал один из комментаторов.

Пользователи выразили беспокойство, что нынешний лидер страны может попросту не дожить до следующих выборов.

"Да каждый демократ в стране молится, что он сыграет в ящик раньше. И мы все знаем, что это правда!" — отметил другой комментатор.

Многие пользователи выразили мнение, что США точно не пойдут на пользу ещё четыре года президентства более чем пожилого лидера.

Байден и так уже вошёл в историю США как самый возрастной президент. Сейчас ему 81 год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Выборы в США: Трамп или Байден?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы

В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского
Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Последние материалы
Диетолог порекомендовал употреблять весной черемшу, редис и ревень
Челябинец случайно сжёг два соседских дома
РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами
Астрофизик: до ближайшей обитаемой звезды лететь 50 лет
Экс-силовики в Екатеринбурге получили срок за поджог военкомата
Пользователи Сети назвали Пугачёву хабалкой в обсуждениях интервью военкора Владлена Татарского
Суд присяжных оправдал вора в законе из Волгограда
Экс-советник Кучмы Соскин назвал "ударом в спину" ограничение Польшей ввоза украинского зерна
Пермский край ощутит несколько арктических вторжений за неделю
Директор и худрук сельского клуба на Ставрополье украли полмиллиона из бюджета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников