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Перенджиев: Россия может предоставить Белоруссии гарантии безопасности, и обязательно это сделает

2:04
Мир

Член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Pravda. Ru прокомментировал желание белорусского президента Александра Лукашенко получить от России гарантии безопасности в случае агрессии извне.

Перенджиев: Россия может предоставить Белоруссии гарантии безопасности, и обязательно это сделает

Эксперт уточнил, что речь идёт о гарантиях того, что Россия выступит в защиту Республики Беларусь в случае нападения на неё и предпримет все свои усилии, всю свою мощь для отражения атаки врага.

"Речь идет о действиях всех видов и родов Вооружённых сил Российский Федерации. Речь идёт не только о сухопутных войсках, но и, прежде всего, о ракетных войсках стратегического назначения, о военно-космических силах и даже, самое интересное, именно о военно-морских силах, которых действительно нет у Республики Беларусь, но есть у Российской Федерации", — объяснил Перенджиев.

Политолог уточнил, что речь идёт в основном о Балтийском море, где могут быть какие-то поползновения в сторону Белоруссии, например, со стороны прибалтийских государств и можно было нанести им удар таким образом, чтобы они не могли нанести удар. Перенджиев подчеркнул, что имеет в виду не сами страны Балтии, а вооружённые формирования НАТО, которые могут действовать со стороны прибалтийских государств.

Эксперт добавил, что Лукашенко имеет в виду исключительные случаи, при которых, однако, если понадобится, можно будет применить тактические ядерное оружие для защиты Республики Беларусь.

Перенджиев уверен, что Россия такие гарантии Белоруссии предоставить может, и обязательно это сделает.

Ранее Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от России гарантии безопасности, в рамках которых она будет защищать территорию Белоруссии как свою собственную в случае необходимости.

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Белоруссия теперь часть России? Политолог объясняет на пальцах
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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