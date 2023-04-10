Бои в Донбассе спровоцировали вспышки неизвестных болезней. Об этом рассказал военный эксперт Игорь Никулин. По его мнению, биологическая война является своеобразным "планом Б", который американцы разработали для Украины. Он вступит в действие в случае, если Киев потерпит поражение в конфликте с Россией.
По словам Никулина, на Украине США создали целую сеть лабораторий, где на саих украинцах, а также гражданах других государств они испытывали биологическое оружие. Эксперт уверен, что подобные биолаборатории действуют и в других странах. Так Вашингтон пытается обойти конвенцию о бактериологическом оружии.
Работы эти велись с одной единственной целью. Соединенные Штаты собираются применять украинские территории для нападения на Россию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.