Как власти КНР ведут двойную игру с ЕС и Россией

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В последние дни в социальных сетях наблюдается ажиотаж и беспокойство из-за заявления посла Китая в Европейском союзе. Фу Цун отметил, что выражение "без ограничений" в контексте дружбы между Россией и Китаем является всего лишь риторикой. Кроме того, он заявил, что Китай не поддерживает военной операции на Украине, не признает Крым как российскую территорию, а также не оказывает военной помощи России.

Это правда, и нам нужно принять это и продолжить двигаться дальше. Однако, когда такие заявления делаются в условиях сложных взаимоотношений на Востоке, где сторон таких, как грани бриллианта, необходимо учитывать момент их произнесения, утверждают авторы argumenti.ru. Особенно перед приездом в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Очевидно, что для Китая сегодня крайне важно улучшить отношения с Европой. Во-первых, это рынки сбыта для китайских товаров. Во-вторых, это доступ к передовым технологиям, которые есть в Европе, но которых пока нет в Китае. Как же быть с санкциями? Конечно, они есть, но в ЕС есть много маленьких компаний, созданных специально для одноразовых сделок по продаже запрещенных товаров. Если покупатель оказывается в прямом конфликте с властями ЕС, то это одно, но если нет, то все совсем иначе. Китайская панда играет на двух полях - и на нашем, и на вашем.

Главная цель - это прежде всего защита интересов своей страны, и это, вероятно, правильно.

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