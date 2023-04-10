Байден сообщил о планах ещё раз выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США: пока неофициально

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам действующего лидера США Джо Байдена, он собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Правда, объявлять о своих планах на переизбрание официально действующий президент, по его словам, пока не готов.

"Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом", — сказал Байден в интервью телеканалу NBC News.

Обозреватель издания, желая узнать о намерениях Байдена точнее, задал вопрос по-другому, поинтересовавшись, в каком количестве пасхальных катаний яиц Байден ещё намерен принять участие. Выяснилось, что нынешний лидер США смотрит в будущее с позитивом.

"Я планирую как минимум три-четыре… Может, пять. Может, шесть, чем черт не шутит", — ответил Байден.

В понедельник в Белом доме состоится традиционная ежегодная пасхальная церемония, в которой примет участие много детей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.