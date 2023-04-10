Алексей Арестович считает, что делить граждан Украины на этнических украинцев и этнических русских неправильно.
Украинский военный аналитик назвал понятие "русскоязычные украинцы" выдумкой Кремля.
"Нет никаких русскоязычных украинцев. Есть политическая нация "украинцы", которых держит вместе и сводит в нацию идея свободы. Эта политическая нация состоит из множества разных этнических групп и народов, говорящих на разных языках", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Он призвал ставить на место тех, кто "наезжает" на говорящих на русском или украинском языках.
Арестович уверен, что к языку можно лишь поощрять через успехи в сфере музыки или дизайнерского искусства.
Военный аналитик укорил тех, кто считает себя членами комиссии, определяющей что именно является украинским, а что нет.
"Чистое НКВД, и его чистая победа", — выразил своё мнение Арестович.
Ранее Алексей Арестович рассказал о сражающихся на стороне российской армии украинцах.
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