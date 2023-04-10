Mash: хакеры парализовали 40 процентов всей инфраструктуры НАТО

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Хакеры из KillNet вызвали сбой 40 процентов электронной инфраструктуры НАТО. В частности, легли сайты оборонзаказов.

40 процентов электронной инфраструктуры НАТО в настоящий момент парализовано из-за DdoS-атак хакеров из группы KillNet. Сообщается, что не работают сайты оборонзаказов, которые обеспечивают и поддерживают альянс, а также ещё несколько сайтов, без функционирования которых адекватная работа электронной инфраструктуры невозможна.

В настоящий момент хакеры производят постоянные DdoS-атаки, так что пользователи этих ресурсов не могут войти в свои аккаунты. Под ударами сайты командования по развитию боевых действий, агентства НАТО по обеспечению, поддержке и закупкам, тренировочные кибер-центры, как сообщает Telegram-канал Mash.

Также взломано агентство NCI, откуда украдены личные данные сотрудников. Этот портал предназначен для лиц, принимающих важные политические решения.

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