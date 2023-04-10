Президент Польши Анджей Дуда обещал передать ВСУ оружие для последней попытки успешной контратаки. Об этом пишет эксперт Марек Галась в статье для NDP. После этого Владимиру Зеленскому нужно будет отдать западную часть Украины Польше в качестве платы за посредничество.
Соединённые Штаты Америки не рассчитывали на такой затяжной конфликт, который требует всё больших финансовых и технических затрат. Приближаются сроки погашения долгов. Киев не справляется на поле боя, а военнослужащие ВСУ теряют моральный дух. Галась отмечает, что желающих сражаться за преступный украинский режим становится всё меньше.
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