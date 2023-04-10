Песков о возможности пасхального перемирия на Украине: пока не было таких инициатив

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Киев пока не вносил предложений по поводу пасхального перемирия. Однако Страстная неделя только началась, ситуация может измениться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее со стороны Москва предложения о перемирии уже выдвигались, причём российская сторона договорённостей строго придерживалась, чего нельзя сказать о киевском режиме.

"Пока не было таких инициатив. Но у нас только началась Страстная неделя. Давайте не забывать, что Москва уже выдвигала подобные инициативы, сама придерживалась, но сталкивалась с нежеланием Киева следовать такому режиму", — сказал Песков.

Ранее депутат Алексей Чепа не исключил возможности пасхального перемирия, однако признал, что в случае его проведения стратегия ВС РФ будет нарушена, а Киев использует это время с выгодой для себя.

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