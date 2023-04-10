Политолог Безпалько назвал шпионаж США за Зеленским публичным оскорблением

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США решили напомнить президенту Украины Владимиру Зеленского о том, что он не самостоятельный политик, а всего лишь марионетка в руках Вашингтона. Американцы знают каждый шаг главы киевского режима и могут сделать с ним всё что угодно. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя Pravda.Ru утечку документов Пентагона.

Зеленский действительно мог атаковать территорию России без разрешения США. Однако информация о том, что Вашингтон шпионил за его действиями, является пощёчиной Киеву, считает эксперт.

"Зеленский в курсе, что за ним следят, поскольку на Украине присутствуют западные спецслужбы. Поэтому открытая информация о шпионаже — публичное оскорбление", — указал Безпалько.

По его мнению, утечка документов Пентагона была намеренной акцией. Секретная информация попадает в открытый доступ техническими способами для того, чтобы избежать компрометации служб, поскольку если сотрудники самостоятельно опубликуют документы, то им перестанут доверять.

"Я сомневаюсь, что те документы, которые опубликовали Джулиан Ассанж* и Брэдли Мэннинг**, были добыты исключительно этими людьми. Они просто сыграли определённую роль и добровольно с этим согласились. Вряд ли десятки тысяч документов был способен украсть исключительно Мэннинг и незаметно передать всё это Ассанжу", — объяснил Безпалько.

За любой масштабной утечкой стоят определённые организации или кланы, которые преследуют свои цели, подчеркнул эксперт. Аналогичная ситуация произошла и сейчас: американская элита решила в очередной раз показать Зеленскому его место, заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США прослушивают все совещания, которые проводит Зеленский.

*Австралийский интернет-журналист Джулиан Ассанж обнародовал сверхсекретные материалы. Ему грозит 175-летний тюремный срок в США, где его обвиняют в шпионаже.

**Военнослужащий армии США Брэдли (Челси) Мэннинг передал Ассанжу сотни тысяч секретных документов об американских военных операциях в Ираке и Афганистане.

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