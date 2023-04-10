Американский сенатор пригрозил оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно

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Американский сенатор Марко Рубио отреагировал на заявления лидера Франции Эммануэля Макрона, согласно которым Европе не стоит принимать участие в конфликте Вашингтона и Пекина из-за Тайваня.

Республиканец призвал выяснить, говорил ли президент от лица Парижа или за весь Европейский союз. Как напомнил Рубио, Штаты вовлечены в вооружённое столкновение на Украине и оказывают ей серьёзную финансовую поддержку.

Политик заявил, что одобрял такую позицию Вашингтона, поскольку быть союзником соответствует интересам страны. Однако ситуация может измениться, если эту идею не разделяет ЕС, предупредил сенатор.

"Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы ребята разбирайтесь с Украиной и Европой", — подчеркнул республиканец, видео с речью опубликовано на странице Рубио в Twitter*.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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