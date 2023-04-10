Пушков: подчинение всей Украины в виде конфедерации — заветная мечта Польши

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Правящая элита Польши намерена остановить РФ с помощью "сильной Речи Посполитой", включающей Украину. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, давняя мечта Польши — превращение Восточной Европы в сверхдержаву.

"Вопрос ныне ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины", — отметил сенатор.

Он усомнился в том, что Варшаве удастся подчинить всю Украину в виде конфедерации. При этом политик подчеркнул: польские власти будут принимать любые меры ради реализации своих планов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в будущем между Польшей и Украиной не будет ни политических, ни экономических, ни исторических границ.

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