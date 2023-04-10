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Chronicles: Польша стоит на грани войны с Россией из-за американизации внешней политики

1:03
Мир

Между Польшей и Россией может начаться война на фоне американизации внешней политики Варшавы. Об этом сообщает Chronicles.

Chronicles: Польша стоит на грани войны с Россией из-за американизации внешней политики

Как отметил историк Михал Крупа в статье для издания, польские власти стремятся любыми способами бороться с Россией. При этом эксперт обратил внимание на то, что, согласно результатам опросов, свыше 30% поляков намерены покинуть свою страну в случае вооружённого конфликта с РФ, который будет разворачиваться на территории Польши. По словам специалиста, сейчас в стране не обойтись без Партии мира.

"То есть без групп людей и организаций, посвятивших себя удержанию государства от участия в российско-украинском конфликте", — отмечается в статье.

Он добавил, что рядовые граждане Польши не хотят сражаться с ВС РФ, несмотря на пропаганду, распространяемую коллективной Партией войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание антироссийского альянса после завершения конфликта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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