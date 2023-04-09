Военные ВСУ показали город Часов Яр: военная техника прячется за жилыми домами

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Город Часов Яр, находящийся в ближайшем тылу к Бахмутской группировке ВСУ, оказался заполнен боевой техникой, которая прячется за жилыми домами.

Это свидетельствует о том, что военные готовятся к обороне города и возможному наступлению со стороны российских войск. Судя по кадрам, украинские боевики будут использовать жилые дома в качестве щитов.

Ситуация на востоке Украины всё ещё остаётся напряжённой и опасной.