Город Часов Яр, находящийся в ближайшем тылу к Бахмутской группировке ВСУ, оказался заполнен боевой техникой, которая прячется за жилыми домами.
Это свидетельствует о том, что военные готовятся к обороне города и возможному наступлению со стороны российских войск. Судя по кадрам, украинские боевики будут использовать жилые дома в качестве щитов.
Ситуация на востоке Украины всё ещё остаётся напряжённой и опасной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Беженцы с Украины, переехавшие на Кипр после начала СВО, с удивлением обнаружили себя в окружении русских, но продолжают вести себя не как мигранты, а как отдыхающие, пишет польский журналист Пётр Кашувара.