Военкор Рогов подтвердил информацию о мощном взрыве и пожаре в Киевской области

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В Киевской области более полутора часов после мощного взрыва бушует сильный пожар, сообщает военный корреспондент Владимир Рогов.

Однако никакой тревоги в регионе объявлено не было. Официальной информации от украинских властей пока не поступало.

"В Киевской области после мощного взрыва уже свыше полутора часов сильный пожар", — написал Рогов.

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