В Киевской области более полутора часов после мощного взрыва бушует сильный пожар, сообщает военный корреспондент Владимир Рогов.
Однако никакой тревоги в регионе объявлено не было. Официальной информации от украинских властей пока не поступало.
"В Киевской области после мощного взрыва уже свыше полутора часов сильный пожар", — написал Рогов.
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Беженцы с Украины, переехавшие на Кипр после начала СВО, с удивлением обнаружили себя в окружении русских, но продолжают вести себя не как мигранты, а как отдыхающие, пишет польский журналист Пётр Кашувара.