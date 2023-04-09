Полковник Макгрегор: ВС РФ начнут продвижение в северном и западном направлениях из Артёмовска

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Артёмовск должен стать главной точкой, из которой российская армия пойдёт в наступление в западной и северном направлениях. Таким прогнозом поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Офицер считает, что параллельно с успешным продвижением ВС РФ потери ВСУ, не получающих должного снабжения, будут продолжать катастрофически расти.

"Как только земля подсохнет, Бахмут станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлениях. Город стал новым центром притяжения в этом смысле", — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос признал, что украинская армия несёт в Артёмовске огромные потери. Он считает, что остающиеся в городе украинские подразделения не в состоянии сражаться.

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