Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Опубликовано первое видео с британской 155-мм САУ AS-90 на Украине
Украинский генерал Кривонос заявил, что ВСУ несут огромные потери в Артёмовске
19Fortyfive: Пентагон не в силах помочь ВСУ удержать территории
"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области
Прилепин отреагировал на песню Макаревича*: плыву в тот рай, который Путин обещал
WP: истребители ВКС РФ едва не сбили британский самолёт-разведчик вблизи Крыма
Актриса Яна Поплавская предрекла плохой конец блогеру Дане Милохину после его слов о потере связи с РФ
Валерий Меладзе показал сонную Альбину Джанабаеву в окружении семьи: "Любимая Альбинушка!"
Украинцев поднимают на рытье окопов по всей стране

Полковник Макгрегор: ВС РФ начнут продвижение в северном и западном направлениях из Артёмовска

0:58
Мир

Артёмовск должен стать главной точкой, из которой российская армия пойдёт в наступление в западной и северном направлениях. Таким прогнозом поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: ВС РФ начнут продвижение в северном и западном направлениях из Артёмовска

Офицер считает, что параллельно с успешным продвижением ВС РФ потери ВСУ, не получающих должного снабжения, будут продолжать катастрофически расти.

"Как только земля подсохнет, Бахмут станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлениях. Город стал новым центром притяжения в этом смысле", — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос признал, что украинская армия несёт в Артёмовске огромные потери. Он считает, что остающиеся в городе украинские подразделения не в состоянии сражаться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Подберёзкин: ВСУ разбиты, воевать уже некому.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Вадим Пристайко: "Мы должны сражаться до последнего из нас"

ВСУ несут крупные потери.

Посол Украины в Великобритании Пристайко заявил о больших потерях войск ВСУ в зоне СВО
Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Разведчик США уточнил число погибших военных ВСУ
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
В Марьинке идут ожесточённые бои: ВСУ несут страшные потери
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы
Последние материалы
Украинский генерал Кривонос заявил, что ВСУ несут огромные потери в Артёмовске
19Fortyfive: Пентагон не в силах помочь ВСУ удержать территории
"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области
Прилепин отреагировал на песню Макаревича*: плыву в тот рай, который Путин обещал
WP: истребители ВКС РФ едва не сбили британский самолёт-разведчик вблизи Крыма
Актриса Яна Поплавская предрекла плохой конец блогеру Дане Милохину после его слов о потере связи с РФ
Валерий Меладзе показал сонную Альбину Джанабаеву в окружении семьи: "Любимая Альбинушка!"
Украинцев поднимают на рытье окопов по всей стране
"МК": комбат ВС РФ "Индус" рассказал, что ВСУ запугивают своих же бойцов беспилотниками
В Киеве заявили, что Украина смирилась с потерей Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников