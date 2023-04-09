Опубликовано первое видео с британской 155-мм САУ AS-90 на Украине

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В Сети появилось первое видео с британской 155-мм самоходная артиллерийская установка САУ AS-90 на Украине.

Лондон обещал поставить Украине 30 таких самоходных гаубиц. Эти орудия будут задействованы в военной операции. Ранее украинские военные прошли специализированную подготовку у инструкторов Королевской школы артиллерии (RSA).

Режим обучения был намного короче, чем обычно используемый с AS-90. Военные прошли подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию системы AS-90, сообщает Army Technology.

AS-90 способна вести огонь на максимальную дальность 24700 м стандартными боеприпасами. 155-мм самоходная гаубица AS90 Braveheart имеет цельносварную стальную броню как для корпуса, так и для башни, с максимальной толщиной 17 мм.