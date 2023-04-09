Украинский генерал Кривонос заявил, что ВСУ несут огромные потери в Артёмовске

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Украинский генерал Сергей Кривонос высказал свои опасения относительно ситуации в городе Артёмовск (Бахмут).

В эфире украинского телеканала он заявил, что из-за неспособности оборудовать актуальные фортификационные сооружения украинские подразделения в Артёмовске несут огромные потери. Кривонос также отметил, что вопрос фортификационных сооружений и подготовки Бахмута был провален и что сейчас украинские подразделения на этих участках не готовы к бою.

Генерал выразил свои сомнения относительно правильности использования подразделений ВСУ. Он считает, что дробление бригад и батальонов на куски и разбрасывание их по разным участкам неэффективно и несёт больше вреда, чем пользы.

Ситуация на Украине остаётся сложной, и украинские военные продолжают нести огромные потери.

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