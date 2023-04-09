"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

По последним данным, ВКС России продолжают наносить массированные удары по базам ВСУ в Херсонской области, используя "умные бомбы". Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Ситуация в регионе остаётся напряжённой. ВКС РФ нанесли удар управляемыми авиабомбами по району Новоберислава и сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

Власти сообщают о значительном ущербе для украинских военных сил (ВСУ). Эта операция ВКС РФ вызвала возмущение со стороны украинского правительства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.