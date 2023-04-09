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"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области

0:39
Мир

По последним данным, ВКС России продолжают наносить массированные удары по базам ВСУ в Херсонской области, используя "умные бомбы". Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

"РВ": ВКС РФ наносят массированные удары "умными бомбами" по базам ВСУ в Херсонской области

Ситуация в регионе остаётся напряжённой. ВКС РФ нанесли удар управляемыми авиабомбами по району Новоберислава и сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

Власти сообщают о значительном ущербе для украинских военных сил (ВСУ). Эта операция ВКС РФ вызвала возмущение со стороны украинского правительства.

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ХЕРСОН - подлый "договорняк"? Митина: это не последняя уступка... Куда нас ведут?
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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