Читатели Bild* осудили идею поездки Зеленского в ФРГ за премией Карла Великого

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Немцы раскритиковали идею поездки президента Украины Владимира Зеленского в Германию ради получения Международной премии имени Карла Великого.

Как отметили читатели Bild* в соцсетях издания, этот визит будет носить рекламный характер, ведь украинскому "диктатору" снова понадобилась "милостыня". Граждане ФРГ также напомнили, что раньше премию Карла Великого выдавали лишь великим европейцам.

"Он должен сидеть дома", — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. По их мнению, поездки Зеленского на различные международные мероприятия становятся "всё более нелепыми и позорными". Они убеждены в том, что руководитель Украины во время вручения премии в очередной раз попросит ЕС выделить Киеву финансовую и военную помощь.

Ранее американский журналист Гонсало Лира предрёк бегство Зеленского после провала весеннего контрнаступления украинской армии.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.