NYT: в Сеть попала секретная карта Пентагона с расстановкой сил вокруг Артёмовска

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Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила, что в Пентагоне разбираются в подробностях истории новой утечки секретных документов. Об этом сообщает The New York Times.

В Сеть, по данным издания, попало более ста секретных документов. Гриф, означающий, что содержание не должно стать известно кому-либо за пределами США, стоял на некоторых из них.

Карта с расстановкой сил вокруг Бахмута (Артёмовска) представляет особый интерес, отмечает автор публикации. Другие секретные документы касаются борьбы с терроризмом, отношений с Китаем и странами Ближнего Востока.

Характер информации и масштабы утечек могут привести к серьёзным последствиям для властей США, считают аналитики.

Ранее политолог Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru заявил, что "слив" в Сеть секретных документов, раскрывающих планы США и НАТО относительно будущего контрнаступления ВСУ, может быть синхронной пропагандистской разведигрой.

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