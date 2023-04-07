РИА Новости: Макрон призвал Си Цзиньпина привести Россию в чувство по вопросу Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай с официальным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин провёл с ним несколько встреч в разных форматах. Лидеры стран обсудили расширение сотрудничества, однако им так и не удалось продвинуться в вопросе украинского конфликта. Об этом заявил обозреватель Ренат Абдуллин в материале для РИА Новости.

По просьбе Макрона его сопровождала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ранее политик призывала Европу "избавиться от чрезмерной зависимости от Китая". Более того, глава ЕК убеждена, что Си Цзиньпин не заинтересован в урегулировании украинского конфликта, поскольку "безгранично" дружит с президентом России Владимиром Путиным.

"Знаю, я могу рассчитывать на то, что вы приведёте Россию в чувство и побудите всех сесть за стол переговоров", — сказал Макрон председателю КНР.

На это Си ответил, что кризис затягивается, поэтому урегулировать его становится всё сложнее. Французский лидер добавил, что Париж и Пекин должны действовать сообща ради формирования и сохранения мирового порядка.

"Это подразумевает прежде всего гарантии стабильности и мира, которые находятся под угрозой, а также установление приоритетов в соответствии с современными вызовами", — отметил он.

Абдуллин считает, что визит Макрона в Китай стал неким сигналом для США, поскольку именно Пекин является альтернативным партнером для Парижа. Однако по украинскому вопросу Макрон не смог добиться желаемого.

"А именно от позиции Пекина по этому вопросу, предупреждала фон дер Ляйен, зависят отношения ЕС с Китаем", — заключил обозреватель.

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