Запад будет толкать Киев к проведению мирных переговоров с Россией, если весеннее контрнаступление ВСУ провалится. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт считает, что необходимость в завершении украинского конфликта очевидна уже всем: и европейским лидерам, и управлению ведущих банков. Поэтому Запад готов дать Киеву ещё только одну, и на этот раз последнюю попытку отыграться.
"Зеленскому, украинской армии, Залужному, Наеву, Сырскому скажут: "У вас одна попытка на контрнаступление. Мы вам дали все, что могли. Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал начало контрнаступления ВСУ после окончания весенней распутицы. Многие эксперты считают, что Киев может попытаться атаковать Запорожье с целью перерезания сухопутного коридора в Крым.
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