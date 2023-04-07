Экс-советник Кучмы Соскин: скоро Зеленский получит роковой приказ от Запада

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Запад будет толкать Киев к проведению мирных переговоров с Россией, если весеннее контрнаступление ВСУ провалится. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт считает, что необходимость в завершении украинского конфликта очевидна уже всем: и европейским лидерам, и управлению ведущих банков. Поэтому Запад готов дать Киеву ещё только одну, и на этот раз последнюю попытку отыграться.

"Зеленскому, украинской армии, Залужному, Наеву, Сырскому скажут: "У вас одна попытка на контрнаступление. Мы вам дали все, что могли. Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал начало контрнаступления ВСУ после окончания весенней распутицы. Многие эксперты считают, что Киев может попытаться атаковать Запорожье с целью перерезания сухопутного коридора в Крым.

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