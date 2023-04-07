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Bank of Americа оскандалился из-за пророссийских настроений вкладчиков банка: Жёстко антиукраинская позиция

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Мир

В экономической сфере США наблюдаются проблемы. Финансовая конференция Bank of Americа пошла не по плану, так как участники встречи стали активно выражать симпатию России во время мероприятия, сообщает EADaily.

Bank of Americа оскандалился из-за пророссийских настроений вкладчиков банка: Жёстко антиукраинская позиция

Обсуждение экономической ситуации среди клиентов банка переросло в дискуссии на геополитические темы.

Многие вкладчики банка США стали высказываться в пользу России, что не понравилось другим участникам встречи. Британская газета Financial Times собрала мнение недовольных клиентов финансового учреждения.

"Все это больше напоминало Банк России, чем Bank of Americа. Всё мероприятие было в своей основе пророссийским", — пожаловался один из участников дискуссии.

Некоторые вкладчики назвали конференцию "жестко антиукраинской".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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