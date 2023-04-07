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МИД Украины выразил недовольство предложением президента Бразилии насчёт Крыма

1:10
Мир

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко подверг критике предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по поводу Крыма.

МИД Украины выразил недовольство предложением президента Бразилии насчёт Крыма

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что хотя Бразилия уважает право на территориальную целостность каждой страны, вопрос принадлежности Крыма должен быть решён окончательно в пользу России, Киеву следует пойти на уступки в этом деле, чтобы прекратить конфликт. Бразильский лидер призвал обсудить этот вопрос с готовностью пойти на компромисс.

Николенко заявил, что Киев не собирается менять свою позицию касательно Крыма. По мнению пресс-секретаря, не слишком ценит суверенитет Украины и не стремится к достижению ею территориальной целостности.

Представителя украинского МИД возмутило предложение да Силва "отдать Крым России для прекращения конфликта".

"Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решений для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями", — написал Николенко в социальной сети.

 

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Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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