Арестович пообещал сделать из РФ Соединённые Штаты: "Мне бы Россию в руки лет на 10"

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Алексей Арестович заявил, что знает, как победить коррупцию на Украине и помочь России сделать экономический рывок.

Украинский военный аналитик считает, что превосходно справится с ролью, как президента Украины, так и президента России.

Арестович отметил, что Владимиру Зеленскому не удалось побороть воровство в стране.

"Нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. И другим давать не будет. Все остальное Украина сделает сама", — поделился своим мнением бывший помощник офиса президента Украине в интервью журналистке Юлии Латыниной*.

Арестович уверен, что Россия обладает прекрасными стартовыми возможностями, которые, по его словам, в 100 раз превосходят экономические позиции Китая. Он считает, что РФ не желает пользоваться своими преимуществами, предпочитая, чтобы её боялись.

"Мне бы Россию в руки лет на 10 — там бы не только Китай, там Соединенные Штаты бы отдохнули", — заявил Арестович.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина должная стать ядерной державой.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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