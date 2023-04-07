Президент Бразилии призвал Киев уступить Крым России для достижения мира

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Украине необходимо смириться с тем, что Крым является российской территорией. Только так Киев сможет достичь мира. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он подчеркнул, что по республикам Донбасса, Херсонской и Запорожской областям необходимо провести "переосмысление".

"Зеленский тоже не может хотеть всего. Миру нужен мир. Мы должны найти решение", — цитирует слова президента издание Figaro.

Ранее Лула предложил выступить в качестве посредника в урегулировании кризиса на Украине. По мнению политика, следует собрать определённый круг людей, которых "будут уважать" во время переговоров. Президент считает, что важную роль в примирении сыграет Пекин.

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