NDP: из-за русофобии Польша не смогла создать крупнейшую экономику в ЕС

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Польша упустила шанс сделать свою экономику одной из крупнейших в Европе из-за желания навредить России.

Варшава испытывает серьёзные экономические проблемы. Из-за присоединения к антироссийским санкциям страна столкнулась с рецессией. Но, несмотря на это, Польша продолжает активно поддерживать Украину, предоставляя Киеву финансовую и военную помощь.

По мнению журналистки Niezależny dziennik polityczny Ханны Крамер, поведение Варшавы можно объяснить желанием забрать себе часть украинских территорий и лишний раз продемонстрировать лояльность США.

"Польша превратилась в дойную корову. Состояние Зеленского в январе 2022 года оценивалось в 650 млн долларов, а в декабре 2022 года — в 1,5 млрд долларов! Если ситуация не изменится, то в Польше останутся только украинские националисты и пенсионеры", — резюмировала Крамер.

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