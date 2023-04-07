В авиакатастрофе погиб замдиректора оружейной корпорации Raytheon, выпускающей "Хаймарсы"

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Замдиректора оружейной корпорации Raytheon Джефф Лампкин погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает Daily Mail.

В среду он с женой летел на одномоторном самолёте из Сент-Питерсберга в Венецию (штат Флорида). После взлёта из аэропорта что-то случилось, и самолёт рухнул в воды Мексиканского залива в полумиле от пирса.

Отметим, военно-промышленная компания Raytheon — одна из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооружённых сил США. Разработчик ЗРК "Пэтриот", производитель КР "Томагавк", ПЗРК "Стингер", РСЗО HIMARS и многих других. Некоторые виды оружия Пентагон поставляет на Украину.

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