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Политолог: "утечка" секретных данных о контрнаступлении ВСУ— синхронная пропагандистская игра

2:08
Мир

"Утечка" секретных документов США и НАТО, касающихся подготовки ВСУ к контрнаступлению, может быть синхронной пропагандистской игрой. Такое мнение высказал политический советник и политолог Сергей Маркелов, комментируя Pravda.Ru материал издания The New York Times о расследовании данного факта Пентагоном.

Политолог: "утечка" секретных данных о контрнаступлении ВСУ— синхронная пропагандистская игра

"Говорящие головы украинского руководства уже недели две назад пробросили и дня два жевали тему, что политики и западные СМИ регулярно сливают информацию о планах ВСУ. Именно этот слив информации приводит к тому, что ВСУ никак не могут начать обещанную Западу весеннюю атаку, что русские всё знают, и так далее", — напомнил эксперт.

По его словам, теперь Киев ответил Западу, обвинив в том, что одной рукой там дают оружие, а другой сливают информацию об атаке и направлениях ударов.

В Америке провели мозговые штурмы и сделали утечку в The New York Times по поводу намёка на то, что, наверное, Украина права в том смысле, что у нас произошла утечка, предположил аналитик.

"То есть отказаться они от этого не могут. Почему? Потому что очевидный материал Украины сливается в мировые сети, не только в российские. И отсюда получился второй шаг: американцы решили хотя бы публично подтвердить, что действительно была утечка, будем разбираться и снова будем вам помогать. Это игра в ту же сторону. Это никакого отношения к России реально не имеет. То, что наши разведслужбы работают, это отдельная история. А то, что они там между собой никак договориться не могут, одной рукой пишут, другой — сливают, это говорит о чём? Даже внутри разведывательных служб США, внутри медийного пространства США и Украины всё далеко неоднозначно. Есть разные взгляды на этот конфликт и, в том числе, в разведсообществе США. Там тоже есть люди, которые говорят, что Америка ввязалась в это зря", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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