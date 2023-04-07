Михаил Саакашвили заявил в статье для Politico, что находится при смерти

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал статью, в которой сообщил, что находится при смерти. Он отбывает заключение с октября 2021 года.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года "здоровым и энергичным 54-летним мужчиной", как он сам написал в своей статье для издания Politico. Известно, что почти сразу же бывший президент был арестован и с тех пор пребывает за решёткой. По словам Саакашвили, за этот срок его "неоднократно и систематически пытали", причём не только физически, но и психологически.

Политик отметил, что его организме "есть признаки отравления тяжёлыми металлами", которые спровоцировали "свыше 20 серьёзных заболеваний". Саакашвили подчеркнул, что в тюремной камере борется за выживание

Он отметил, что в настоящее время его здоровье резко ухудшилось. "Я сейчас умираю", — заявил бывший грузинский президент. Также он назвал себя политическим заключённым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.