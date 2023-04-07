Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Скотт Риттер о перспективах СВО: Россия победит и победит крупно
В Благовещенье украинские неонацисты обстреляли центр Донецка, погибли люди
Политолог: Украина не пойдёт на пасхальное перемирие
Киев с НАТО "пойдут на Крым" в ближайшие недели - Блинкен
Скотт Риттер: после поражения в Артёмовске киевский режим ждёт крах
Вирусная авария квадрицикла Citroen Ami доказывает, что за рулем все возможно
Диана Арбенина прокомментировала ситуацию с отменой её концертов в России: "Прорвёмся"
Владелец "Патриота" выиграл 2,6 миллиона у УАЗа за бракованный автомобиль
Экономист Беляев: сильного падения курсов доллара и евро ожидать не стоит

Михаил Саакашвили заявил в статье для Politico, что находится при смерти

1:09
Мир

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал статью, в которой сообщил, что находится при смерти. Он отбывает заключение с октября 2021 года.

Михаил Саакашвили заявил в статье для Politico, что находится при смерти

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года "здоровым и энергичным 54-летним мужчиной", как он сам написал в своей статье для издания Politico. Известно, что почти сразу же бывший президент был арестован и с тех пор пребывает за решёткой. По словам Саакашвили, за этот срок его "неоднократно и систематически пытали", причём не только физически, но и психологически.

Политик отметил, что его организме "есть признаки отравления тяжёлыми металлами", которые спровоцировали "свыше 20 серьёзных заболеваний". Саакашвили подчеркнул, что в тюремной камере борется за выживание

Он отметил, что в настоящее время его здоровье резко ухудшилось. "Я сейчас умираю", — заявил бывший грузинский президент. Также он назвал себя политическим заключённым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Михаил Саакашвили: правительство Украины — кладбище реформ
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Появились видеокадры, на которых боевики ВСУ ведут огонь в Брянской области

Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.

РВ: появилось видео со вторжением боевиков ВСУ в Брянскую область
РВ: попадание дрона "Ланцет" ВС РФ в САУ производства США отправило её командира "в полёт"
В Сеть попали эпичные кадры уничтожения САУ производства США
Козловский возвращается в Россию после критики СВО
Поляки назвали делегацию Зеленского "уродами в кроссовках"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Названы истинные цели упавшего в Брянской области украинского самолёта
Ложь матери едва не погубила её собственного ребёнка
Starlink Маска в космосе пытается "вышибить" российские спутники
Starlink Маска в космосе пытается "вышибить" российские спутники
Последние материалы
Экономист Беляев: сильного падения курсов доллара и евро ожидать не стоит
Песков: Россия учитывает заявления о скором контрнаступлении Киева при планировании дальнейшего хода СВО
Московская прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ
Тото Вольфф, директор команды Формулы-1 и бизнес-магнат, стал долларовым миллиардером
Кочетков: утечка файлов США о наступлении ВСУ выглядит как спланированная дезинформация
Астролог Стрельцова назвала главные страхи разных знаков зодиака: одиночество, ненужность, потеря жилья
Михаил Саакашвили заявил в статье для Politico, что находится при смерти
Фигурист Роман Костомаров пробудет в реанимации Коммунарки ещё два-три месяца
Льюис Хэмилтон и его коллекция автомобилей стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов
Кипр отказался поставлять оружие Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников