Дандыкин: Британию накроет цунами "Посейдона", если Лондон будет угрожать Москве

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В состав Военно-морского флота России вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая является носителем ядерного подводного дрона стратегического значения "Посейдон". На Западе российскую торпеду прозвали "оружием Судного дня". Об этом заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Pravda.Ru.

"Посейдон" может идти на глубине до километра. То есть ни космические спутники противника, ни подводное наблюдение не способны уловить перемещения беспилотного аппарата", — отметил специалист.

Прежде всего, это оружие оборонительного свойства, подчеркнул Дандыкин. Великобритания может попасть под удар российского "Посейдона" только в том случае, если первой применит ядерные боеголовки. На вооружении Лондона есть подводный флот, оснащённый американскими баллистическими ракетами "Трайдент".

"Оружие США безответственно распространяется по Европе. Однако "Посейдон" — уникальная разработка, аналога который сейчас нет у американцев. Это тот элемент, который позволяет не скатывать мир в Третью мировую войну", — указал Дандыкин.

Запад опасается российской торпеды, поскольку изначально никто не верил в существование подводного аппарата с ядерным зарядом. Многие называли это "страшилками" президента Владимира Путина, сейчас же британские СМИ всё чаще говорят про радиоактивное цунами высотой более 300 метров.

"На самом деле, "Кинжалы", "Цирконы" и "Посейдоны" действительно существуют. Это понимают самые горячие головы и в Лондоне, и в Вашингтоне", — отметил эксперт.

На данный момент именно США провозгласили себя главной ядерной державой, Великобритания выступает в качестве основного союзника. Однако любая страна, от которой будет исходить угроза в адрес России, может оказаться под ударом "Посейдона", указал капитан.

"Это вопрос нашей выживаемости", — заключил Дандыкин.

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