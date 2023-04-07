СК РФ предъявил обвинения в убийствах жителей ДНР и ЛНР экс-министру обороны Украины

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Официальное обвинение в массовых убийствах мирных граждан выдвинул СК РФ в адрес бывшего министра обороны Украины Степана Полторака. Он обвиняется в гибели свыше 530 гражданских лиц из ДНР и ЛНР.

Российский Следственный комитет выдвинул обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку. Он обвиняется в обстрелах территорий ДНР и ЛНР, которые привели к гибели сотен мирных граждан. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"За обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР, повлекших гибель и ранения мирных жителей, а также за разрушение объектов инфраструктуры, обвинение предъявлено бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему данный пост в период с 2014 по 2019 год", — говорится в сообщении СК РФ.

Полторака обвиняют в общем командовании подразделениями ВСУ, из-за преступных действий которых были полностью или частично разрушены свыше двух тысяч гражданских объектов, погибло более 530 гражданских лиц, ранение получили свыше 970 граждан Донецкой и Луганской народных республик. Сообщается, что предпринимаются меры к розыску и аресту Полторака.

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