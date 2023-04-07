РИА Новости: президент Эммануэль Макрон реформами подвёл Францию к катастрофе

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Недовольство президентом Франции Эммануэлем Макроном всё растет. В частности, он отказывается вести диалог со своими политическими оппонентами и не хочет признавать свои ошибки. Он силой протолкнул пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты. Опросы показали, что лишь 28 процентов граждан страны одобряют действия Макрона. О том, что происходит во Франции, рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Беспорядки в стране привели к ранениям тысяч силовиков, поджогам и нападениям на государственные здания. Глава МВД Жеральд Дарманен считает, что в этом виноват не президент, а некие "ультралевые" и "интеллектуальные террористы".

Команду Макрона впереди ждут ещё много скандальных реформ. Одной из них является разрешение на ассистированный суицид. Национальный совет врачей страны против данной инициативы.

Руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что Макрон просто досиживает последний президентский срок. Ему остаётся четыре года для реализации всех реформ.

"Так как его партия утратила парламентское большинство, приходится применять статью 49.3. Это признак слабости, но другого варианта нет. В результате власть и гражданское общество вошли в клинч. Если Макрон проиграет, то потеряет большую часть политического веса", — говорит эксперт.

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