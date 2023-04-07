"Дочки" ЛУКОЙЛа вынуждены защищаться в суде Болгарии

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Комиссия по защите конкуренции Болгарии обвинила местные дочерние компании ЛУКОЙЛа в использовании доминирующего положение на рынке страны.

Российский нефтяной гигант не согласился с решением и обратился в суд Софийской области с иском, в котором требует признать заключение ведомства недействительным.

"В своем заявлении ЛУКОЙЛ подчеркивает, что соблюдает законы Болгарии и ЕС и рассчитывает на справедливое решение суда", — пишет издание oilcapital.ru.

Накануне компании "Лукойл нефтохим Бургас" и "Лукойл Болгария" обвинили в запрете болгарским нефтеперерабатывающим фирмам пользоваться своими нефтебазами и транспортными мощностями. В комиссии решили, что "дочки" ЛУКОЙЛа злоупотребили доминирующим положением, а потому обязаны выплатить штраф в сумме 195 млн левов (около €87,5 млн).

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