Политолог Барабанов: призыв Макрона о нераспространении ТЯО касается только РФ, но не США

Слова Эммануэля Макрона о нераспространении тактического ядерного оружия (ТЯО) касались исключительно российских ракет в Белоруссии, но не американских боеголовок в Европе, пояснил в интервью Pravda.Ru российский историк и политолог Олег Барабанов.

Он уверен, что французский лидер не решился бы оспаривать желание Пентагона размещать ядерное оружие в других странах-членах НАТО.

"Здесь, я думаю, работает принцип, что США — это другое", — предположил эксперт.

Предложенный президентом Франции запрет, отметил Барабанов, должен действовать против России, но не мешать Соединенным Штатам.

Накануне Макрон на встрече с главой Китая Си Цзиньпином призвал власти КНР "привести Россию в чувство" и отговорить Кремль от размещения части ядерного арсенала в Белоруссии.