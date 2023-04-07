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Политолог Барабанов: призыв Макрона о нераспространении ТЯО касается только РФ, но не США

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Слова Эммануэля Макрона о нераспространении тактического ядерного оружия (ТЯО) касались исключительно российских ракет в Белоруссии, но не американских боеголовок в Европе, пояснил в интервью Pravda.Ru российский историк и политолог Олег Барабанов.

Политолог Барабанов: призыв Макрона о нераспространении ТЯО касается только РФ, но не США

Он уверен, что французский лидер не решился бы оспаривать желание Пентагона размещать ядерное оружие в других странах-членах НАТО.

"Здесь, я думаю, работает принцип, что США — это другое", — предположил эксперт.

Предложенный президентом Франции запрет, отметил Барабанов, должен действовать против России, но не мешать Соединенным Штатам.

Накануне Макрон на встрече с главой Китая Си Цзиньпином призвал власти КНР "привести Россию в чувство" и отговорить Кремль от размещения части ядерного арсенала в Белоруссии.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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