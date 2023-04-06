Журналист недоумевает: "Почему глава МИД Германии призвала равняться на крайне бедную Кению"

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Германия теперь равняется на Кению, поскольку это крайне экологичная страна! Большая часть энергии — возобновляемая, 2/3 населения не имеют банковского счёта, а полстраны за чертой бедности. Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что это рай на земле.

Речь идёт о недавнем заявлении Бербок о том, что Кения не отрицает проблемы, а придумывает решения для проекта по трансформации экономики.

"Кения демонстрирует, чему мы можем научиться у других государств. Уже сейчас Кения получает около 90% своей энергии из возобновляемых источников. Ожидается, что к 2030 году эта доля достигнет 100%. Это пример для подражания", — отмечает Бербок.

Немецкий блогер и журналист Юлиан Райхельт воодушевления министра не разделяет. Он не понимает, почему индустриальная Германия должна брать пример с аграрной Кении, в которой и энергию толком некому потреблять (ведь предприятий практически нет).

"В качестве примера для четвёртой по величине экономики мира, которой мы являемся, Анналена Бербок выбрала крайне бедную Кению в Восточной Африке. Две трети кенийцев настолько бедны, что у них нет даже банковского счёта. У них нет денег. 45% людей живут за чертой бедности, кенийский таксист зарабатывает около 180 евро в месяц. Но мы должны стать похожими на Кению", — недоумевает журналист.

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