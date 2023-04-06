NetEase: Китай жёстко ответил генсеку НАТО после его высказываний о России

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Представительство Китая при Евросоюзе весьма жёстко ответило на очередные высказывания генсека НАТО о КНР, России и их политике, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Собственно, Столтенберг повторил то, о чём западные политики ранее говорили неоднократно. А именно, что если Китай окажет военную поддержку России, то это будет иметь серьёзные последствия.

Представители западных государств и объединений — и Североатлантического альянса в том числе — продолжают обвинять Китай в том, что тот не осуждает действия России.

В материале, опубликованном на платформе NetEase, отмечается, что Столтенберг пообещал продолжение политики альянса в отношении Китая, которая была определена на саммите в Мадриде. А также, по словам генсека НАТО, альянс будет сотрудничать с четырьмя странами Индо-Тихоокеанского региона для решения "китайской проблемы".

Представительство Китая при Евросоюзе не стало игнорировать заявление Столтенберга. Китайские дипломаты подчеркнули, что позиция их страны предельно ясна.

Хорошие отношения с Россией выгодны обеим странам, их развитие не направлено на то, чтобы выступать против кого-то.

Кроме того, дипломаты из КНР поинтересовались, почему бы представителям НАТО не задуматься о собственных поступках и не спросить себя, сколько "североатлантических" бомб было сброшено на народы других стран.

Конечно, очень трудно ожидать, что руководство альянса будет более осмотрительно в публичных заявлениях, в том числе на тему российско-китайских отношений. Но и резкая реакция на эти заявления тоже удивлять не должна, она вполне ожидаема и объяснима.