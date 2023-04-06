Польский эксперт Сокала раскритиковал поведение Зеленского в Варшаве

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Польский аналитик Витольд Сокала прокомментировал официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву и признал, что разочарован поведением главы киевского режима. Политолог увидел в жестах украинского президента "американскую школу", сообщает EADaily.

"Он произнёс речь — большую с точки зрения искусства политического маркетинга. Видно хорошую школу, можно сказать американскую", — указал эксперт.

Сокала отметил, что Зеленского можно было вывести на разговор по поводу Волынской резни, поскольку для многих поляков эта болезненная тема является до сих пор актуальной. Он подчеркнул, что деньги налогоплательщиков существуют не для того, чтобы власти распивали шампанское.

"Украинцы не хотят говорить об этом на высоких политических уровнях, это их дело. Но мы должны использовать такие возможности, чтобы включить эту тему в повестку дня, даже неожиданно. Ведь мы в лучшем положении, как бы это не звучит цинично", — резюмировал Сокала.

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