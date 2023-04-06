Секретарь СНБО: дипломатическое урегулирование конфликта на Украине — "политическое убийство" Зеленского

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, почему Киев не может пойти на урегулирование конфликта с Москвой дипломатическим путём.

Журналисты издания "Укринформ" спросили у политика, смогут ли украинские власти установить контроль над Крымом и Донбассом мирными способами в будущем. Чиновник в свою очередь напомнил, что в стране идут боевые действия.

"Как вы себе представляете использование дипломатии? Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить", — отметил Данилов.

Однако он допустил, что Киев не станет применять силу, если РФ сама оставит полуостров.

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