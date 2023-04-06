Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Макгрегор: ВСУ могут остаться без поддержки США через полгода из-за финансового кризиса
Журналист Fox News Такер Карлсон осудил антироссийские санкции и предсказал крах доллара
"Царьград": США провалили операцию "Рипер", русские завладели секретными данными
Военнослужащий ЗВО: иностранные наёмники под Купянском перешли на новую тактику
РИА Новости: появилась угроза "хуже ядерной бомбы" в лице искусственного интеллекта
Синоптики предупредили жителей Пермского края о надвигающемся арктическом холоде
Автоэксперт рассказал, какие 13 брендов авто из 60 остались в России: десять из них — китайские
Politico: Си тяжело вздыхал во время речи Макрона
Церемония открытия gamescom 2023 пройдёт 22 августа в Кёльне

Секретарь СНБО: дипломатическое урегулирование конфликта на Украине — "политическое убийство" Зеленского

0:43
Мир

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, почему Киев не может пойти на урегулирование конфликта с Москвой дипломатическим путём.

Секретарь СНБО: дипломатическое урегулирование конфликта на Украине — "политическое убийство" Зеленского

Журналисты издания "Укринформ" спросили у политика, смогут ли украинские власти установить контроль над Крымом и Донбассом мирными способами в будущем. Чиновник в свою очередь напомнил, что в стране идут боевые действия.

"Как вы себе представляете использование дипломатии? Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить", — отметил Данилов.

Однако он допустил, что Киев не станет применять силу, если РФ сама оставит полуостров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дарья Митина: «Переговоры с Киевом — диверсия против нашей армии»
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Т-72 раскрошил целый отряд украинских боевиков

Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.

Военкор Газдиев: танк Т-72 ВС РФ в упор расстрелял целый отряд ВСУ в лесах у Кременной
Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса
Треповой после допроса вызвали "скорую"
ВСУ впервые опубликовали видео удара по региону России
Россия получила секретные данные с упавшего дрона США
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
Последние материалы
Полковник Макгрегор: ВСУ могут остаться без поддержки США через полгода из-за финансового кризиса
Три в одном: в России изобрели "обувь будущего" за 50 тысяч рублей
Журналист Fox News Такер Карлсон осудил антироссийские санкции и предсказал крах доллара
"Царьград": США провалили операцию "Рипер", русские завладели секретными данными
Секретарь СНБО: дипломатическое урегулирование конфликта на Украине — "политическое убийство" Зеленского
Военнослужащий ЗВО: иностранные наёмники под Купянском перешли на новую тактику
Антисоветские взгляды не помешали научной деятельности: история жизни и трудов Ивана Павлова
РИА Новости: появилась угроза "хуже ядерной бомбы" в лице искусственного интеллекта
Синоптики предупредили жителей Пермского края о надвигающемся арктическом холоде
Автоэксперт рассказал, какие 13 брендов авто из 60 остались в России: десять из них — китайские
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников