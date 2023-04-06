Мэр Львова Садовый объявил, что во Львове снесли последний храм УПЦ

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Занимающий пост мэра Львова Андрей Садовый объявил, что на территории города снесён последний храм УПЦ. Эту церковь власти Украины считают связанной с Россией.

Мэр Львова официально объявил о том, что сегодня строительная техника уничтожила последний объект, принадлежавший Украинской православной церкви на территории города. Им был деревянный Храм Святого князя Владимира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После уничтожения этого строения, по словам Андрея Садового, на территории Львовской области больше нет ни одного объекта, принадлежащего УПЦ. А на месте снесенного храма вскоре будет выстроено здание Православной церкви Украины (ПЦУ).

Гонения на УПЦ резко усилились после начала СВО. Священников и монахов, к примеру, силой пытаются изгнать из Киево-Печерской лавры в столице Украины. Российские власти неоднократно высказывали резкие протесты в связи с этими событиями.

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